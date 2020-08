Salernitana, grinta Castori: al M.Rosy spunta già il pallone Il primo allenamento è durato quasi due ore, assente Dziczek che si aggregherà nei prossimi giorni

La prima giornata da allenatore della Salernitana di Fabrizio Castori è iniziata al mattino presto ed è terminata quando il sole era già calato. Dopo essersi sottoposto a tampone e test sierologico al Mary Rosy, il tecnico marchigiano ha trascorso gran parte della mattinata in sala video per fare il punto con i componenti del suo staff e con i dirigenti granata. Nel pomeriggio l’ex allenatore del Trapani ha subito iniziato a fare sul serio: nella prima sgambatura, infatti, è spuntato già il pallone. Castori, durante la partitella effettuata sul campo C del Mary Rosy, ha chiesto subito intensità e ritmo ai suoi uomini che hanno lavorato per quasi due ore. Un chiaro segnale di quello che sarà il tipo di lavoro stilato da Castori e dai suoi collaboratori in questo inedito ritiro agostano. Le squadre, infatti, hanno interrotto i campionati appena venti giorni fa e hanno effettuato un mini-ritiro già a giugno.

Le assenze. Rispetto alla lista dei convocati diramata ieri dalla Salernitana, non c’era Patryk Dziczek. Il calciatore di proprietà della Lazio, secondo quanto comunicato in giornata dalla società, si aggregherà ai compagni di squadra nei prossimi giorni. Probabile che anche lui raggiunga direttamente Sarnano. Stessa sorte dovrebbe toccare a Valerio Mantovani e Cristiano Lombardi che stanno effettuando un programma di recupero dai rispettivi infortuni. Assenti, come previsto, anche Jean Daniel Akpa Akpro e Felipe Curcio.