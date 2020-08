Salernitana, i convocati per il ritiro: c'è Casasola Jallow e Dziczek si aggregheranno a seguire, non c'è ancora Lombardi

Ancora qualche ora e la Salernitana si metterà in viaggio per raggiungere Sarnano, dove effettuerà il ritiro pre-campionato. Questa mattina i granata, agli ordini di Fabrizio Castori, sono stati sottoposti prima ai tamponi e, successivamente, hanno effettuato l'ultimo allenamento in città. Al termine della seduta il tecnico ha diramato la lista dei convocati per il ritiro di Sarnano. La novità è rappresentata dal ritorno di Casasola che ritorna in granata a distanza di una stagione. All'appello manca ancora Lombardi che non figura ancora nella lista dei convocati. Out, come previsto, Akpa Akpro che attende solo di essere ufficializzato dalla Lazio. Dziczek e Jallow "resteranno a Salerno per proseguire i rispettivi protocolli riabilitativi" anche se il centrocampista successivamente dovrà raggiungere la Polonia per gli impegni con la Nazionale Under 21. Tra i convocati manca anche Curcio che è rientrato da poco dal Brasile e ai aggregherà il 26 agosto.

Con Castori saliranno sul bus per le Marche anche tanti giovani: da De Matteis a Galeotafiore, passando per Guzzo, Iannone, Iannoni, Del Regno, Martorelli e Riosa.

Di seguito la lista dei convocati per il ritiro di Sarnano:

PORTIERI: De Matteis, Micai, Russo, Vannucchi;

DIFENSORI: Aya, Casasola, Galeotafiore, Guzzo, Kalombo, Karo, Lopez, Migliorini;

CENTROCAMPISTI: Cicerelli, Di Tacchio, Del Regno, Iannone, Iannoni, Maistro, Martorelli, Orlando;

ATTACCANTI: Cernigoi, Djuric, Giannetti, Gondo, Riosa.

Patryk Dziczek e Lamin Jallow resteranno a Salerno per proseguire i rispettivi protocolli riabilitativi. Inoltre Dziczek nei prossimi giorni raggiungerà la Polonia per gli impegni con la Nazionale Under 21.