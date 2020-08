FOTO | Salernitana, squadra in partenza per Sarnano Da domani i granata lavoreranno nelle Marche per due settimane

La Salernitana è pronta ad iniziare la nuova stagione. I granata in mattinata sono stati sottoposti prima a tampone e test sierologico e poi hanno svolto l'ultimo allenamento in città sul prato del Mary Rosy. A seguire la squadra si è recata a pranzo al ristorante "Non ti pago" da dove partirà direttamente per raggiungere in bus il ritiro di Sarnano. Non c'era Tiago Casasola, difensore convocato dalla società per il romitaggio estivo ma che raggiungerà le Marche autonomamente.

Ad accogliere calciatori e staff c'erano il segretario Massimiliano Dibrogni, i dirigenti Alberto Bianchi e Gabriella Borgia e l'addetto stampa Gianluca Lambiase. Dopo pranzo, intorno alle 13.30, i granata partiranno alla volta delle Marche dove lavoreranno per i prossimi 15 giorni.