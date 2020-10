Salernitana, Belec "cancella" Verona e serve il riscatto Il portiere è stato tra i protagonisti della vittoria contro il Pisa

L'errore commesso in casa del Chievo Verona poteva rivelarsi pesante come un macigno. Ma Vid Belec ha subito dimostrato di avere spalle larghe e personalità da vendere. Il portiere della Salernitana, dopo la sosta, si è riscattato alla grande, risultando decisivo per la conquista dei tre punti contro il Pisa. Con due interventi straordinari l'ex Sampdoria ha prima negato il vantaggio a Gucher e poi ha tirato fuori dalla porta un colpo di testa di Marconi che sarebbe valso il pareggio ai toscani. Nel mezzo, però, Belec ha trovato anche il tempo per servire l'assist del vantaggio a Tutino, lanciato a rete direttamente dall'estremo difensore. Una prova super che è servita per mettersi alle spalle l'errore del Bentegodi e conquistare la fiducia dei suoi nuovi tifosi.