Covid, sospiro di sollievo Salernitana: negativi i test rapidi Preoccupazioni dopo i contagi nel gruppo dell'Ascoli, domani nuovo ciclo di tamponi

La Salernitana tira un sospiro di sollievo. Dopo le positività che hanno riguardato il gruppo squadra dell'Ascoli - che sabato aveva sfidato i granata all'Arechi -, in giornata calciatori e staff tecnico si sono sottoposti a test molecolari rapidi. Il test effettuato dal Centro Verrengia ha dato esito negativo per tutti. «Il gruppo squadra si sottoporrà a nuovi tamponi nella giornata di domani così come previsto da protocollo», ha fatto sapere la società granata che aveva appreso della notizia che ha riguardato la squadra marchigiana al termine del match contro la Sampdoria. «In questo momento abbiamo saputo che ci sono almeno 5 giocatori positivi nell'Ascoli e siamo un po preoccupati», aveva ammesso Fabrizio Castori che, tuttavia, ha epsresso solidarietà e vicinanza umana alla Reggiana che rischia di dover saltare la trasferta dell'Arechi proprio a causa del Covid. «Dispiace perché è un problema che coinvolge tutti», la chiosa del tecnico che si era mostrato abbastanza preoccupato per le possibili conseguenze legate al match con l'Ascoli. Rischi che, per il momento, sono stati esclusi dai test effettuati questa mattina. Domani nuovo ciclo di tamponi per aumentare ulteriormente la soglia di sicurezza del gruppo.