Verso Salernitana-Reggiana, si ferma André Anderson Il match di sabato resta in dubbio con la Reggiana limitata da 29 casi covid nel gruppo-squadra

È ripresa nel pomeriggio la preparazione della Salernitana al centro sportivo "Mary Rosy". Fase di attivazione in avvio per gli uomini di Fabrizio Castori. I granata sono stati divisi in due gruppi: i calciatori impiegati nella gara di Coppa Italia, persa con il risultato di 1-0 al "Ferraris" contro la Sampdoria, hanno svolto lavoro rigenerativo mentre il resto della squadra ha lavorato con esercitazioni tecnico-tattiche.

Il report presenta lo stop di André Anderson. Il jolly offensivo brasiliano ha riportato una lieve lesione all'adduttore destro. Lavoro specifico per Luka Bogdan, fisioterapia per Cedric Gondo e Cristiano Lombardi. La rifinitura dei granata verso la sfida con la Reggiana è in programma domani alle 15, ma sul match in programma sabato (all'Arechi calcio d'inizio alle 16) resta il dubbio legato alle positività, ben 29, nel gruppo-squadra degli emiliani. È spuntata anche l'ipotesi di un differimento al lunedì. Contatti diretti tra le due società per la miglior soluzione possibile. Per il match dell'Arechi è stato designato Matteo Marchetti di Ostia (Tolfo e Galetto assistenti, Vigile quarto uomo).