Mezzaroma al Salerno Club: "Risultati che fanno ben sperare" Il co-patron della Salernitana: "Mercato? Non ci siamo mai tirati indietro"

"Abbiamo ripreso il campionato in maniera positiva. Ma al di là della posizione, credo nell'equilibrio". Ospite del "Salerno Club 2010", Marco Mezzaroma commenta così l'ottimo momento della sua Salernitana: "Siamo solo all'inizio di un percorso molto lungo. Sono molto soddisfatto di come la squadra si stia esprimendo e del valore caratteriale al di là del risultato. È una squadra molto concentrata e questo fa ben sperare. - ha affermato il co-patron granata - Siamo brutti, sporchi, cattivi. Ma è una squadra che non molla di un centimetro. Penso sempre che ci vogliano prima delle qualità caratteriali e poi le qualità tecniche. Se c'è solo tecnica può anche essere inutile. La squadra ha però anche qualità tecnica, indiscutibile. Cerchiamo di continuare così partita dopo partita e vedremo".

Il mercato invernale: "Non ci siamo mai tirati indietro e dove possiamo migliorare cerchiamo di farlo. Sorrido sempre sulla domanda degli obiettivi. Proprio in B ci sono esempi di squadre che a inizio stagione partono come ammazzacampionati e obiettivamente possono esserlo per valori tecnici molto importanti e poi faticano molto e navigano in zone pericolose della classifica. Il calcio sulla carta è bello, ha anche logica, ma molto spesso il campo dice altre cose".

"La cosa che ci inorgoglisce è la nostra squadra, la nostra Salernitana. - ha aggiunto il presidente del Salerno Club 2010, Salvatore Orilia - Siamo primi in classifica, con merito. E gustiamoci questo primato. Siamo consapevoli che ci sono 5/6 squadre migliori di noi, ma mai dire mai".