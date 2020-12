Verso Venezia-Salernitana, Pairetto per il match del "Penzo" Il direttore di gara della sezione di Nichelino ha arbitrato quattro match dei granata

Il match Venezia-Salernitana, valido per la quindicesima giornata del campionato di Serie B, in programma domenica alle 15, allo stadio "Pier Luigi Penzo", sarà diretto da Luca Pairetto. Quattro i precedenti per i granata con il fischietto della sezione di Nichelino. Una vittoria (Salernitana-Spal 3-0, Lega Pro Prima Divisione 2010/2011) e tre sconfitte per il Cavalluccio Marino con Pairetto (l'ultima Entella-Salernitana 2-0 nella Coppa Italia, il terzo turno eliminatorio dell'edizione 2018/2019). L'arbitro piemontese sarà coadiuvato dagli assistenti, Andrea Tardino di Milano e Fabrizio Lombardo di Cinisello Balsamo, e il quarto ufficiale, Alessandro Prontera di Bologna.