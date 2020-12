La Salernitana non si ferma, nel mirino c'è il Venezia Seduta mattutina e domani sarà rifinitura al centro sportivo "Mary Rosy"

Lavoro anche in mattinata per la Salernitana. I granata si fermano nemmeno a Natale. La prossima sfida è ormai dietro l'angolo. Domenica, alle 15, sarà sfida al "Penzo" contro il Venezia. Seduta con fase di riscaldamento tecnico seguita da esercitazioni tecnico-tattiche per il Cavalluccio Marino. Domani mattina sarà rifinitura al centro sportivo "Mary Rosy".

Gli auguri di Natale del club - "In questo momento così difficile e delicato che stiamo tutti attraversando le festività natalizie rappresentano un momento fondamentale di amore e calore umano. L’U.S. Salernitana 1919, i Presidenti, i dirigenti, l’allenatore, i giocatori e tutto lo staff, con l’auspicio che questo complesso periodo possa terminare quanto prima, augura a tutti i tifosi della Salernitana e alle loro famiglie i più sentiti auguri di un sereno e felice Natale".