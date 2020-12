Venezia-Salernitana 1-2, Anderson: «Siamo un grande gruppo» L'italo-brasiliano decisivo in Laguna: «In questa squadra c'è tanto di Castori»

Due anni fa a Venezia esordì con la maglia granata nel campionato italiano. Due anni dopo al Penzo ha trovato la sua prima doppietta italiana. André Anderson si gode il momento magico sia dal punto di vista personale che di squadra. «Sono molto Contento, più della prestazione della squadra, è stata una gran partita. Personalmente posso migliorare in tutto, devo continuare e lavorare. E' un principio che mi ha insegnato mio padre da piccolo. Se non faccio gol ci sono comunque, se siamo qua è perché siamo umili, perché il mister sta facendo un buon lavoro. Lo scorso anno alla Lazio dissi "voglio imparare, anche senza giocare". Già sapevo che non avrei giocato, ma son stato con giocatori forti, importanti e mi è servito per crescere. Serie A? Passo dopo passo, dobbiamo continuare così, è giusto avere un obiettivo, ma sempre partita dopo partita. ?Con Djuric ho un rapporto importante è un giocatore più esperto, mi ha detto di aspettare un po’ per colpire poi e così è stato. Dedico questi due gol ai miei nonni e ai miei gienutori. In questa squadra c’è il 100% di Castori, la squadra segue quello che lui dice, in allenamento, in campo e in hotel. E’ vibrante, vivo, e ci ha dato questo».

Sulla sua posizione in campo. «Sono un trequartista, ma voglio giocare, anche se il mister mi dicesse fai il terzino, se lui mi mette da mezz’ala mi va bene lo stesso».