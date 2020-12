Monza, con la Salernitana la prima in B di Balotelli Brocchi ha annunciato che l'attaccante sarà convocato per la sfida alla capolista

Tra meno di 48 ore la Salernitana sarà nuovamente in campo per l'ultima sfida dell'anno contro il Monza. I granata sono rientrati nella serata di ieri da Venezia e oggi si sono ritrovati al Mary Rosy per la ripresa. Seduta di scarico per i calciatori impegnati nel match di ieri, lavoro più intenso per tutti gli altri. Domani i granata effettueranno la rifinitura prima di partire alla volta della Lombardia dove troveranno un clima rigido e caratterizzato da abbondanti nevicate. In Lombardia sarà sfida di cartello: il Monza è reduce dal successo di Cremona ed ha vinto quattro delle ultime cinque partite. Mercoledì i biancorossi avranno a disposizione anche Mario Balotelli che, come annunciato dal tecnico Brocchi, sarà convocato per la prima volta.