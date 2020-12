Monza-Salernitana, esame di maturità per la capolista granata Castori conferma il 3-5-2 e schiera la formazione che ha battuto il Venezia

Sulla carta è sicuramente la sfida più difficile della stagione. Ma la Salernitana a Monza arriva da capolista e con la voglia di continuare a stupire. Castori, dopo l'importante successo conquistato a Venezia, sembra intenzionato a seguire la strada della continuità, riconfermando in blocco la squadra che si è imposta in Laguna. Nel 3-5-2 del tecnico marchigiano, dunque, davanti a Belec troveranno ancora spazio Aya, Gyomber e Mantovani, terzetto che sta dando le maggiori garanzie in questa fase. Di Tacchio sarà il perno di centrocampo con Capezzi (preferito a Schiavone) e Anderson nel ruolo di mezzali. Lopez e Casasola agiranno da esterni e dovranno garantire spinta in fase offensiva e supporto ai difensori quando il Monza si farà vedere dalle parti di Belec. In avanti spazio alla coppia Tutino-Djuric.

Il Monza di Brocchi, reduce da quattro partite nelle ultime cinque, si schiererà con il 4-3-3. In avanti tornerà titolare Boateng nel tridente con D'Errico e Mota Carvalho. Soltanto panchina per Balotelli, alla sua prima convocazione con i brianzoli: l'ex attaccante del Brescia potrebbe collezionare qualche minuto a gara in corso, facendo il suo esordio in serie B.

Le probabili formazioni:

MONZA-SALERNITANA

(“U-Power Stadium – ore 16)

MONZA (4-3-3): Di Gregorio; Donati, Bellusci, Bettella, Carlos Augusto; Colpani, Barberis, Barillà; D'Errico, Boateng, Mota Carvalho. In panchina: Lamanna, Sommariva, Bettella, Marin, Scaglia, Armellino, Maric, Frattesi, Paletta, Lepore, Balotelli, Gytkjaer, Pirola. Allenatore: Brocchi.

SALERNITANA (3-5-2): Belec; Aya, Gyomber, Mantovani; Casasola, Capezzi, Di Tacchio, Anderson, Lopez; Tutino, Djuric. In panchina: Adamonis, Bogdan, Veseli, Dziczek, Iannoni, Kupisz, Schiavone, Antonucci, Cicerelli, Giannetti, Gondo. Allenatore: Castori.

ARBITRO: Sacchi di Macerata – assistenti: Barletta e Rossi – IV uomo: Gariglio.