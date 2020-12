Monza-Salernitana 3-0, Castori: "Pensiamo subito a rialzarci" Il tecnico dei granata: "Non tutte le squadre hanno Boateng e Balotelli, non siamo ridimensionati"

"Che il Monza è una squadra forte non lo scoprivamo noi. Boateng e Balotelli non li hanno tutti, La partita, però, è cambiata all’errore di Anderson che ha avuto un'occasione come quella in cui Balotelli ha fatto gol". Così Fabrizio Castori, allenatore della Salernitana, commenta il match perso 3-0 dai granata in casa del Monza. "Lì la partita è cambiata, perché potevamo rimetterla in sesto e pareggiarla. Sono questi gli episodi che cambiano un match. Sul secondo gol Boateng ha dimostrato tutta la sua qualità. Noi siamo stato molli e superficiali in difesa nell’approccio. Potevamo riprenderla ma purtroppo non è andata come volevamo".

Ma il match in Brianza, probabilmente, è servito anche a capire come e dove intervenire in sede di mercato. "Fino al match con il Pordenone pensiamo solo al campo. Il mercato è un discorso che dobbiamo affrontare con calma con la società. Abbiamo capito dove sono le lacune ma ci sono pur sempre delle occasioni da cogliere e che si presenteranno in corso d’opera. Ora non so dirti dove rinforzare la squadra. Vediamo cosa la società potrà fare".

Il ko, tuttavia, non intacca il cammino del cavalluccio marino. "Abbiamo perso dopo una partita importante come quella di Venezia. Avevo messo in preventivo quattro punti ma tre resta pur sempre un buon bottino. E’ un calendario molto in salita per noi. Al ritorno sarà diverso. Non faccio nessun dramma, mi dispiace aver perso 3-0 ma con il Monza ci può stare, non ci sminuisce. Non molliamo, anzi pensiamoa ripartire. Il campionato è difficile, equilibrato, quindi le difficoltà ci sono per tutte. Cerchiamo di cancellare subito questa sconfitta e ripartire. Lombardi? Non credo che possa recuperare a breve. Ci vorrà tempo ma non posso prevedere. Il cambio Mantovani-Kupisz? Volevo passare subito al 4-4-2 perché davamo troppo campo a Carlos Augusto e non ero soddisfatto di come scivolavamo in difesa".

A gennaio, finalmente, il campionato di serie B effettuerà qualche giorno di riposo. "Se non abbiamo ritmo e gamba facciamo fatica. Dopo due giorni, passare dalla trasferta da Venezia a Monza non era il massimo. Ci sarà il ritorno che ci restituirà di giocare in casa giocandoci le nostre chance. Da qui alla fine abbiamo voglia di dimostrare che meritiamo di essere lì sopra".