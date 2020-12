Salernitana: aggancio dell'Empoli, ma granata primi nel 2020 Azzurri e granata primi a quota 31, Monza terzo a 29, Cittadella a 27 ma con due gare in meno

La Salernitana saluta l'anno solare con un ko. Il Monza passa subito con la firma di Mario Balotelli: 360 giorni dopo l'ultimo gol, SuperMario torna a segnare in una gara ufficiale e spiana la strada per i 3 punti che certificano l'obiettivo della promozione diretta dei brianzoli di Cristian Brocchi. L'unico vero tentativo granata di rilancio nel match passa per il servizio di Gennaro Tutino e la sponda di Milan Djuric per André Anderson che però, rispetto a Venezia, sbaglia sottoporta. Il brasiliano non trova lo specchio e il pari risulta solo sfiorato. Sul finale del primo tempo ci pensa Antonino Barillà a siglare il raddoppio al termine di un'azione che sintetizza la qualità della rosa del Monza. Nella ripresa, è Vid Belec, già protagonista nel primo tempo, a limitare i danni e a salvare la Salernitana da un passivo ancor più netto, che aumenta comunque nel recupero con il gol di Marco Armellino, favorito dalla deviazione decisiva di Walter Lopez.

Le rivali accorciano il divario (Monza a -2 e Cittadella a -4 ma con due gare in meno). Intanto, il primato si conferma granata, seppur condiviso con l'Empoli, limitato all'1-1 dall'Ascoli tra le mura amiche. Ore minime di riposo per il Cavalluccio Marino. La prima sfida del 2021 è in programma lunedì 4, all'Arechi (calcio d'inizio alle 18), con il Pordenone. Si chiude con il rammarico per la prestazione al "Brianteo", ma anche con la certezza di aver compiuto un percorso di ripresa rapida e di slancio verso il nuovo anno che si aprirà anche con le attese di mercato.