Salernitana subito in campo: fine e inizio al "Mary Rosy" Lunedì 4 all'Arechi (calcio d'inizio alle 18) la sfida con il Pordenone: la prima del 2021

Di rientro da Monza, la Salernitana ha svolto la seduta di scarico in mattinata al centro sportivo "Mary Rosy" e si ritroverà domattina nel quartier generale. Fine del 2020 e inizio del 2021 di lavoro, inevitabile, per i granata. Lunedì 4, allo stadio "Arechi", con calcio d'inizio alle 18, sarà già prima sfida del nuovo anno. Il Cavalluccio Marino ospiterà il Pordenone. Gruppo diviso in due e agli ordini di Fabrizio Castori: i calciatori impiegati sul manto erboso del "Brianteo - U-Power Stadium" di Monza hanno svolto lavoro rigenerativo, il resto della squadra ha effettuato lavoro di forza e metabolico in campo a secco.

Lunedì sarà Salernitana-Pordenone e i friuliani sono reduci dalla vittoria casalinga (3-0) con la Reggiana. "Sapevamo che era un mese in cui non avremmo avuto un giorno di riposo e riprendiamo subito. - ha affermato il tecnico dei ramarri, Attilio Tesser - Preperiamo una sfida difficile, importante contro la Salernitana". "Sono molto contento per me e per la squadra. Era importante fare risultato e abbiamo la gara del 4 e dobbiamo andare a Salerno a cercare di far punti", è il commento del centrocampista, Roberto Zammarini.