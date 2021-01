Salernitana, Castori in ansia per lo stacanovista Gyomber Il difensore non è al meglio, fin qui è stato uno dei calciatori granata più impiegati

Senza la partita saltata all'esordio per squalifica, sarebbe il calciatore più utilizzato da Castori al pari di Belec e Casasola. Gyomber è uno dei tasselli inamovibili della Salernitana: il difensore arrivato dal Perugia ha disputato 16 partite consecutive senza abbandonare mai il rettangolo verde. Numeri da leader per lo slovacco che è stato elogiato anche pubblicamente dal suo allenatore. «È un difensore forte, può giocare con qualsiasi modulo», l'ammissione di Castori che in estate ha spinto per avere in gruppo il 28enne. A 48 ore dalla sfida contro il Pordenone, però, Gyomber non è al meglio della condizione a causa di una botta al piede rimediata nel corso del match perso in casa del Monza. Castori spera di recuperare in extremis il calciatore, anche per non alterare gli equilibri nel reparto difensivo. D'altro canto, però, il tecnico del cavalluccio marino tiene molto in considerazione il lavoro che viene effettuato in settimana e, quindi, potrebbe anche decidere di concedere un turno di riposo a Gyomber. La rifinitura risulterà decisiva per sciogliere il rebus.