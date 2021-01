Salernitana-Pordenone 0-2: Arechi violato, sfuma il primato Barison e Diaw condannano il cavalluccio marino che chiude l'incontro in nove

La Salernitana inizia malissimo il nuovo anno: i granata cadono 2-0 in casa contro il Pordenone e in un colpo solo perdono imbattibilità casalinga e primato. Una gara stregata per il cavalluccio marino che, dopo un buon avvio, è costretta a giocare un'ora con l'uomo in meno per l'espulsione di Capezzi (rosso diretto) per un'entrata su Barison. Nonostante l'inferiorità la squadra di Castori gestisce bene l'incontro e crea diverse occasioni per sbloccare il risultato. Al 28' della ripresa, però, il Pordenone trova il jolly con un colpo di testa di Barison sugli sviluppi di un calcio di punizione. Nel finale anche Di Tacchio finisce sotto la doccia (doppia ammonizione) e il Pordenone chiude il match nel recupero con Diaw (49'). Ora c'è la sosta per ritrovare unità e riordinare le idee. Ma alla ripresa c'è la sfida in casa della capolista Empoli.

SALERNITANA-PORDENONE 0-2

SALERNITANA (4-4-2): Belec; Casasola, Bogdan, Gyomber (42' st Giannetti), Lopez; Kupisz (33' st Schiavone), Capezzi, Di Tacchio, Cicerelli (33' st Gondo); Tutino (37' st Dziczek), Djuric (33' st Anderson). In panchina: Adamonis, Veseli, Mantovani, Schiavone, Karo, Iannoni, Aya, Antonucci. Allenatore: Castori

PORDENONE (4-3-1-2): Perisan; Vogliacco, Barison (30' st Berra), Bassoli (1' st Camporese), Falasco; Rossetti (6' st Musiolik), Calò (30' st Misuraca), Zammarini; Mallamo (22' st Magnino); Ciurria, Diaw. In panchina: Bindi, Passador, Banse, Foschiani, Butic, Scavone, Chrzanowski. Allenatore: Tesser

ARBITRO: Rapuano di Rimini – assistenti: De Meo e Moro – IV uomo: Amabile

RETE: 28' st Barison (P), 49' st Diaw (P)

NOTE. Espulso al 29' pt Capezzi (S) per gioco pericoloso. Al 30' pt alontanato dalla panchina Castori, tecnico della Salernitana per proteste. Espulso al 34' st Di Tacchio (S) per doppia ammonizione. Ammoniti: Tutino (S), Diaw (P), Ciurria (P), Gyomber (S), Djuric (S), Falasco (P). Angoli: 2-3. Recupero: 3' pt - 6' st

51' - Triplice fischio allo stadio Arechi: il Pordenone batte 2-0 la Salernitana che inizia nel peggiore dei modi il nuovo anno.

49' GOL PORDENONE - Contropiede dei friulani, Diaw s'infila tra i difensori della Salernitana e a tu per tu con Belec fa 2-0.

45' - sei minuti di recupero.

42' - Esce Gyomber, entra Giannetti.

37' - Esce Tutino, entra Dziczek.

34' - Fallo di DI Tacchio su Ciurria: doppia ammonizione per il capitano che finisce sotto la doccia.

33' - Tripla sostituzione per la Salernitana: esce Cicerelli, entra Gondo; esce Djuric, entra Anderson. Entra Schiavone esce Kupisz.

31' - Ammoniti Djuric e Falasco.

30' - Ultime due sostituzioni per il Pordenone: entra Berra per Barison e Misuraca per Calò.

28' - GOL PORDENONE: punizione dalla destra di Calò, colpo di testa di Barison che trafigge Belec.

27' - Ammonito Gyomber.

26' - Discesa travolgente di Cicerelli che parte dalla sinistra, si accentra, arriva al limite e calcia ma la palla esce d'un soffio.

23' - Pordenone pericoloso: cross di Ciurria, testa di Musiolik, Belec blocca.

22' - Cambio nel Pordenone: dentro Magnino, fuori Mallamo.

18' - Ammonito Ciurria.

13' - Botta dalla distanza di Ciurria, Belec si distende e respinge, sulla ribattuta nessun calciatore del Pordenone riesce ad arrivare.

10' - Tutino s'inserisce in area tra Camporese e Musioli ma non riesce a calciare a rete. L'attaccante protesta per un contatto con i due difensori ma l'arbitro lascia correre.

6' - Ammonito Diaw. Secondo cambio nel Pordenone: esce Rossetti, entra Musiolik.

4' - Filtrante di Cicerelli per Casasola che guadagna il fondo e tenta il cross ma la palla termina tra le braccia di Perisan.

1' - Cambio nel Pordenone: esce Bassoli, entra Camporese. Si riparte all'Arechi.

SECONDO TEMPO

48' - La Salernitana chiude in avanti il primo tempo: cross dalla destra di Casasola, testa di Djuric, palla alta. Finisce qui il primo tempo: 0-0 tra Salernitana e Pordenone ma granata in dieci uomini dalla mezz'ora.

45' - 3' di recupero.

44' - Angolo di Calò, testa di Diaw: palla alta.

42' - Ammonito Tutino.

39' - Conclusione dal limite di Zammarini, la palla scende ma si perde alta sopra la traversa della porta difesa da Belec.

38' - Di Tacchio stende da dietro Mallamo: giallo per il capitano granata.

35' - Cicerelli sfonda sulla sinistra, cross al centro, la palla arriva a Casasola che da ottima posizione calcia a lato.

33' - Discesa palla al piede di Diaw che tenta la conclusione dal limite, palla in angolo.

29' - Salernitana in dieci uomini: espulso Capezzi per un intervento duro su Barison a centrocampo. Ma la decisione del direttore di gara appare dubbia. Espulso anche Castori per proteste.

23' - Ancora Salernitana pericolosa sugli sviluppi di un angolo, colpo di testa di Bogdan che viene bloccato da Perisan.

22' - Piazzato di Capezzi che viene deviato da un difensore del Pordenone e termina a lato d'un soffio.

18' - Contropiede della Salernitana: Tutino appoggia per Casasola che tenta il cross, la palla viene deviata e arriva sui piedi dell'attaccante che calcia a rete, Perisan blocca.

17' - Risposta del Pordenone: punizione battuta da Calò, testa di Barison, palla alta.

16' - Salernitana vicina al vantaggio: punizione calciata da Cicerelli, la palla si abbassa ma termina sulla parte alta della traversa ed esce d'un nulla.

6' - Cross dalla destra di Casasola, Perisan esce in presa alta e blocca la sfera prima che Djuric possa impattare di testa.

4' - Avvio convincente della Salernitana: Tutino sfonda sulla sinistra, crossa al centro, Kupisz non arriva per un soffio all'appuntamento con il pallone.

1' - Fischio d'inizio: la Salernitana gioca il primo pallone del match.

Squadre in campo: tutto pronto all'Arechi per il fischio d'inizio di Salernitana-Pordenone.

IL PRE-GARA. Due novità nell'undici della Salernitana rispetto alle anticipazioni della vigilia: in difesa Bogdan - e non Aya - farà coppia al centro con Gyomber, mentre sull'out di sinistra confermato Lopez e non Veseli. Per il resto tutto come previsto: Cicerelli e Kupisz saranno i due esterni con Di Tacchio e Capezzi in mediana. In avanti tocca a Tutino e Djuric. Il Pordenone cambia qualcosa in difesa e a centrocampo: Vogliacco sarà il terzino destro, mentre in mediana con Calkò giocheranno Zammarini e Rossetti.

Nelle partite giocate alle 15 l'Empoli ha espugnato 2-0 il campo del Cosenza ed ha allungato (+3) sul cavalluccio marino in testa alla classifica.