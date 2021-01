«Scommesse su Salernitana-Pordenone, si faccia chiarezza» Nota ufficiale del club granata: «L'autorità giudiziaria faccia presto luce»

Gli strascichi velenosi di Salernitana-Pordenone sono tutt'altro che svaniti. Non bastassero le feroci contestazioni legate alle decisioni arbitrali, ad alimentare ulteriori polemiche stanno contribuendo quelle che il club granata definisce in una nota «presunte quotazioni di scommesse sportive». In pratica il club di Claudio Lotito e Marco Mezzaroma fa implicitamente riferimento a segnalazioni ricevute in merito alla variazione di quote (che dalla giornata di ieri davano per favorito il Pordenone) relative al match dell'Arechi. Un episodio per il quale la Salernitana ha scelto di prendere una posizione ufficiale, chiedendo all'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado di accertare se vi siano state eventuali anomalie. Di seguito la nota ufficiale diramata dal club granata.

«L’U.S. Salernitana 1919 comunica che, a seguito di alcune segnalazioni apparse su siti sportivi, nonché innumerevoli sollecitazioni ricevute in merito a presunte quotazioni di scommesse sportive ascrivibili alla partita Salernitana – Pordenone, auspica che l’autorità giudiziaria di ogni ordine e grado possa far presto luce ed accertare l’effettiva caratura della fattispecie che, se accertata, costituirebbe senza alcun dubbio un danno in capo alla Salernitana».