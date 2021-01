UFFICIALE. Salernitana, prima cessione: Baraye all'Avellino In entrata il club granata spinge per ingaggiare Pajac dal Cagliari

La prima ufficialità del calciomercato della Salernitana è in uscita. Il club granata ha reso noto di aver «raggiunto l’accordo con l’U.S. Avellino 1912 per il trasferimento a titolo temporaneo del difensore classe ’97 Joel Baraye». Il calciatore, che era arrivato in prestito dal Padova nell'ambito di uno scambio con Felipe Curcio (che aveva fatto percorso inverso), in granata non ha trovato spazio nelle gerarchie di Castori. Il tecnico marchigiano, infatti, gli ha concesso appena due minuti nel match perso a Ferrara. Dopo la cessione del difensore senegalese la Salernitana va a caccia di un rinforzo sulla corsia di sinistra: Marko Pajac del Cagliari è il nome in cima alla lista del ds Angelo Fabiani.