Salernitana, Lombardi lavora a parte: si valuta il suo futuro Castori spera di averlo a disposizione per la seconda fase di stagione

La speranza di tutti è che il nuovo anno restituisca alla Salernitana un rinforzo fatto in casa. Un identikit che risponde al nome di Cristiano Lombardi, esterno rivelazione dello scorso campionato che quest'anno è stato frenato dall'ennesimo grave infortunio muscolare. Anche ieri alla ripresa della preparazione il calciatore laziale ha lavorato a parte, proseguendo la tabella personalizzata stilata per lui dallo staff tecnico. Il 25enne è ai box dalla quarta giornata di campionato e, praticamente, ha saltato tutto il girone d'andata. Castori se da un lato spera di poterlo avere quanto prima a disposizione, dall'altro ha ribadito a più riprese la necessità di avere a disposizione calciatori pronti. Nelle prossime ore, dunque, tecnico e società si confronteranno per capire realisticamente quali potrebbero essere i tempi per rivedere Lombardi in campo. Se la tabella di marcia dovesse essere ancora molto lunga, si potrebbe anche decidere di sacrificare l'esterno, liberando un posto nella lista degli over. Una decisione difficile ma necessaria in questa fase della stagione.