Salernitana-Kiyine, indizio dai social: "Tutto è scritto" Il 23enne, fuori rosa alla Lazio, potrebbe vestire la maglia granata per la terza volta

Per ora è soltanto un indizio social ma la sensazione è che di qui a breve possa tramutarsi in qualcosa di molto più concreto. Il futuro di Sofian Kiyine potrebbe essere nuovamente a Salerno. Pochi minuti fa il calciatore marocchino ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto che lo ritrae con la maglia della Salernitana. Eloquente la descrizione: “Tout est écris”, che tradotto dal francese significa “Tutto è scritto”. Per Kiyine si tratterebbe della terza esperienza con la maglia della Salernitana. Lo scorso anno il talentuoso centrocampista segnò dieci reti in 34 partite, realizzando anche tre assist. In estate, tornato alla Lazio, ha provato a convincere Simone Inzaghi a concedergli una chance ma alla fine è rimasto fuori rosa. E adesso la chance per riscattarsi potrebbe passare nuovamente per Salerno.