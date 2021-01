Salernitana, maledizione Lombardi: nuovo stop per l'esterno Strappo muscolare per il calciatore che ora potrebbe finire fuori lista

La sfortuna non dà tregua a Cristiano Lombardi. L'esterno della Salernitana, proprio quando sembrava pronto per tornare in campo dopo un lungo stop, è stato fermato nuovamente da un infortunio muscolare, il quarto in meno di un anno. Un problema serio che costringerà il calciatore 25enne ad alzare bandiera bianca e a chiudere con sei mesi di anticipo la stagione. Durante l'allenamento di ieri pomeriggio Lombardi si è fermato per uno strappo muscolare. L'infortunio ha riguardato una zona vicina a quella che si era da poco cicatrizzata. A questo punto la Salernitana, che già aveva fatto delle valutazioni sul calciatore, potrebbe decidere a malincuore di metterlo fuori lista e d'ingaggiare un sostituto. In tal senso la trattativa per Sofian Kiyine potrebbe subire un'accelerata importante, in modo da consentire a Fabrizio Castori di avere subito un rinforzo a centrocampo.