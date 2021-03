Salernitana-Spal, le probabili formazioni Castori lancia dal 1' Durmisi, in avanti tocca a Djuric e Tutino

Senza l'emergenza sanitaria, l'Arechi avrebbe fatto registrare numeri d'altra categoria. Perché Salernitana-Spal in programma questa sera (fischio d'inizio ore 19) in via Allende è partita di cartello, ancor più di quanto dica la classifica. I granata hanno necessità di ritrovare un successo tra le mura amiche (l'ultimo risale alla gara contro il Pescara) per tenere il passo delle grandi (ieri il Venezia ha battuto 2-1 la Reggiana, volando provvisoriamente al secondo posto, a -1 dall'Empoli) e blindare un piazzamento nei play-off. Tanti buoni motivi per schierare la miglior formazione possibile, nonostante il turn de force preveda tre partite in otto giorni. Belec è convocato ma, quasi sicuramente, si accomoderà in Tribuna, lasciando la maglia da titolare ad Adamonis e un posto in panchina a Micai. In difesa ritorna Mantovani che andrà a comporre il terzetto con Aya e Gyomber. La novità principale ci sarà in mediana: Durmisi farà il suo esordio dal 1' sull'out mancino, Casasola agirà sulla corsia opposta mentre Coulibaly, Di Tacchio e Capezzi completeranno il reparto. In avanti tornerà titolare Djuric in coppia con Tutino. La Spal, reduce dal pesante ko casalingo con la Reggina, a Salerno si gioca un pezzo importante di futuro. Marino si schiererà a specchio, lanciando in avanti Asencio e Paloschi. In mediana Esposito detterà i tempi con Segre e Valoti ai suoi fianchi. In difesa spazio al qausi ex Ranieri (in estate effettuò un allenamento con la Salernitana)

Le probabili formazioni

SALERNITANA-SPAL

(stadio Arechi - ore 19)

SALERNITANA (3-5-2): Adamonis; Aya, Gyomber, Mantovani; Casasola, Coulibaly, Di Tacchio, Capezzi, Durmisi; Tutino, Djuric. In panchina: Micai, Jaroszynski, Mantovani, Sy, Gondo, Schiavone, Cicerelli, Anderson, Kristoffersen, Kupisz, Bogdan, Kiyine. Allenatore: Castori.

SPAL (3-5-2): Berisha; Tomovic, Vicari, Ranieri; Sernicola, Segre, Esposito, Valoti, Sala; Asencio, Paloschi. In panchina: Gomis, Thiam, Murgia, Di Francesco, Okoli, Spaltro, Dickmann, Tumminello, Moro. Allenatore: Marino.

ARBITRO: Irrati di Pistoia - assistenti: Rossi e Perrotti - IV uomo: Santoro