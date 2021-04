Salernitana, Castori: "Dimostrazione di volere la serie A" "Questa squadra ha nel suo Dna la voglia di soffrire e non mollare mai"

"Questa squadra ha dimostrato di volere la serie A e lo ha fatto con una rimonta importante". Fabrizio Castori esulta per il successo batticuore conquistato dalla sua Salernitana contro il Venezia. "Abbiamo un po’ sofferto all’inizio ma in campo ci vanno anche gli avversari. Poi nella ripresa è stato un assedio. E’ stata una partita incredibile se persa, perché la porta sembrava stregata. Poi siamo stati bravi nel pareggiarla e vincerla".

Un successo che ha scatenato l'entusiasmo della città, tornata ad essere orgogliosa dei calciatori granata. "Questo ci fa piacere ma ora viene il bello. Siamo ad un punto dalla promiazione diretta e vogliamo giocarci questa opportunità, sarebbe una cosa straordinaria per noi, per la società, per l’intera città. I playoff sono ormai garantiti ma siamo ad un punto dalla serie A e vogliamo crederci fino alla fine. Ci fa piacere che abbiamo dato entusiasmo, senso d’appartenenza e calore all’intera città. La squadra è di tutti, difendere i colori di questa città è motivo d’orgoglio".

Un successo che arriva al termine di una partita che sembrava stregata. "Quando abbiamo colpito il palo, sembrava la partita stregata. Invece non abbiamo abbassato il livello di convinzione, né siamo caduti nell’atteggiamento di lamentarci, di mollare vedendo gli episodi. Ci abbiamo creduto con la convinzione di poter buttare il pallone dentro e abbiamo trasformato una beffa in una grande soddisfazione. Abbiamo avuto un grande carattere. Rimonta decisiva? Speriamo, le vittorie sono sempre belle. Quello che conta è che questa squadra ci crede fino alla fine. littamento campionato? Sono convinto che stiamo vivendo un grande momento fisicamente e saremmo penalizzati. Se ci sarà proveremo a sfruttarla ma ci danneggia, perché avevamo fatto un programma fino al 7 di maggio, non sono convinto possa essere positivo per noi".

Sul modulo: "La Salernitana è una e basta. Ciò che conta è portare a casa il risultato. Siamo stati bravi nell’interpretare sempre le partite, vincerle con due moduli diversi ma giocando sempre bene. Penso di partita in partita, senza prendermi rivincite. Castorizzati? Sicuramente crederci sempre fino all’ultimo, una delle tante partite che abbiamo saputo indirizzare nonostante le difficoltà. Questa squadra ha nel suo Dna la voglia di soffrire e non mollare mai".