Sarà l'arbitro Maria Marotta a dirigere la "Partita del Cuore" Una terna tutta al femminile per l'evento finito nella bufera per un episodio di sessismo

Sarà l'arbitro cilentano Maria Marotta a dirigere, questa sera, la partita del cuore all'Allianz Stadium di Torino. La trentesima edizione dell'evento di beneficenza annuale, che vedrà in campo la Nazionale Cantanti capitanata da Enrico Ruggeri, e i Campioni per la Ricerca, capitanati da Andrea Agnelli, avrà una terna arbitrale tutta al femminile. A coadiuvare l’arbitro di San Giovanni a Piro, le assistenti Francesca Di Monte e Lucia Abruzzese.

Maria Marotta è stata la prima donna nella storia del calcio italiano a fare il debutto in Serie B, dirigendo la partita Reggina Frosinone lo scorso 10 maggio. Un motivo d'orgoglio per il Cilento e un segnale forte in uno sport profondamente radicato nel maschile. Solo ieri sera, l'attrice dei The Jackal, Aurora Leone, ha denunciato l'ennesimo episodio di sessismo facendo piombare l'evento nella bufera. Nonostante fosse stata convocata con la squadra dei Campioni della Ricerca, l’attrice, insieme al collega Ciro Priello, ha raccontato, tramite social, di esser stata cacciata dal tavolo della squadra dei cantanti dal direttore generale "Perchè donna".