FOTO e VIDEO | Salernitana, 102 anni e non sentirli: la festa del popolo granata Spettacolo luminoso all'Arechi, cori, striscioni e tanta passione in provincia

Fuochi d’artificio, striscioni, cori e uno spettacolo “luminoso” da far stropicciare gli occhi. Salerno e i salernitani hanno accompagnato così la Salernitana nel suo 102esimo anno di vita. I festeggiamenti, che proseguiranno per l’intera giornata di domani, sono iniziati prima della mezzanotte dinanzi allo stadio Arechi: centinaia di persone hanno cinto con torce granata l’impianto di via Allende, mentre dinanzi alla Tribuna tante fiaccole messe insieme hanno formato la scritta U.S.S. 1919 con in mezzo il simbolo del cavalluccio marino. Uno spettacolo realizzato dagli ultras del Direttivo Salerno (clicca qui per vedere il video) che hanno celebrato così il compleanno della “signora” del calcio cittadino. Allo scoccar della mezzanotte, poi, fuochi d’artificio, torce e cori hanno illuminato di granata non soltanto la città di Salerno ma anche tanti comuni della provincia dove, da più di cento anni, la Salernitana è una passione inossidabile.