DIRETTA/ Bologna-Salernitana: il live della partita Segui la cronaca testuale del match

Dopo 22 anni è il giorno dell'esordio della Salernitana in Serie A. I granata scendono in campo al Dall'Ara contro il Bologna di Sinisa Mihajlovic. Castori si affida al duo offensivo Bonazzoli-Djuric. Simy parte dalla panchina. In tribuna anche il ct della Nazionale campione d'Europa Roberto Mancini. Queste le formazioni ufficiali:

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Bonifazi, Medel, Hickey; Schouten, Dominguez; Orsolini, Soriano, Barrow; Arnautovic. A disp: Bardi, Annan, Mbaye, Khailoti, Soumaoro, Amey, Svanberg, Kingsley, Sansone, Skov Olsen, Vignato, Van Hooijdonk. All: Mihajlovic.

SALERNITANA (3-5-2): Belec; Gyomber, Strandberg, Jaroszynski; Kechrida, M. Coulibaly, Capezzi, L. Coulibaly, Ruggeri; Bonazzoli, Djuric. A disp: Fiorillo, De Matteis, Schiavone, Aya, Iannone, Kristoffersen, Kastanos, Zortea, Obi, Simy, Bogdan.

Arbitro: Rapuano di Rimini (Colarossi/Palermo. IV uomo: Paterna. Var: Valeri. Avar: Preti)

PRIMO TEMPO

2' - Salernitana intraprendente. Bonazzoli frettoloso nella conclusione, larga.