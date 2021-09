Castori: "Soddisfatto della prestazione. Le critiche? Non me ne frega niente" L'allenatore dopo il 2-2 col Verona: "Pare una tragedia, ma la salvezza è a soli 2 punti..."

E’ un Fabrizio Castori rinfrancato per la prestazione e il primo punto conquistato quello che si presenta in sala stampa nel post gara col Verona. Il 2-2 in rimonta consegna motivi per i quali essere positivi.

«Sono molto soddisfatto della prestazione dei ragazzi, abbiamo recuperato una partita non facile. Anche perché dopo 4 sconfitte consecutive siamo subito andati sotto 2-0, ma mentalmente siamo sempre rimasti in partiti. Bravi a crederci fino alla fine, questo conferma anche i miglioramenti già visti contro l’Atalanta». L’allenatore marchigiano ha sottolineato anche la buona tenuta fisica e atletica della squadra: «Siamo stati pericolosi e propositivi in avanti. E’ chiaro che così si rischia qualcosa, ma è inevitabile. I ragazzi sono stati bravi ad assistere Ribery, cucendo un vestito adatto a lui», l’analisi tattica. Anche se Castori ha sottolineato che «gli errori non sono mancati: basti pensare che lo 0-2 lo abbiamo preso in contropiede. E’ chiaro che non va bene, ma complessivamente le cose positive sono superiori a quelle negative. Le mie squadre crescono sulla distanza e così sarà anche quest’anno. Dobbiamo semplicemente continuare su questa strada e migliorare».

Castori fulmina ogni riferimento alle polemiche per chi contesta l’inizio complicato della stagione: «Non me ne frega niente, a me interessa solo il campo. La squadra mi segue e ha capito dove può arrivare. E poi qui pare una tragedia, ma vorrei far notare che la salvezza è a soli 2 punti…», la chiosa dell’allenatore granata che scaccia le critiche e guarda già alla trasferta di Reggio Emilia contro il Sassuolo.