Tudor: "Non sarà facile per nessuno giocare a Salerno" L'allenatore del Verona ai canali social del club: "Non era semplice, ma contento della prova"

"Meritavamo qualcosa di più, ma siamo comunque contenti". Così Igor Tudor, ai microfoni del canale ufficiale del club, ha commentato il pari ottenuto dal suo Verona contro la Salernitana: "Faccio i complimenti ai ragazzi. Non era semplice recuperare le energie per una trasferta a distanza di tre giorni dall'ultima gara. - ha spiegato l'allenatore croato - Ora dobbiamo recuperare ancora di più per la trasferta di Genova. Sono contento per Kalinic, che ha realizzato due gol. È un giocatore forte. Sono felice anche per Caprari. Dietro abbiamo concesso qualcosa, ma alla fine contro la Salernitana, che gioca in questo modo, così come gioca, non è neanche facile e non lo sarà per nessuno venire qua. Mi è dispiaciuto che non ha giocato Lasagna nelle ultime due gare. È un calciatore forte e avrà spazio in futuro".

Il percorso nuovo: "La vittoria ti dà fiducia e anche il punto muove la classifica. C'è da lavorare e forse da sabato avremo più tempo: 3 partite in 6 giorni è pazzia dal punto di vista fisico. Giocando con cinque cambi c'è possibilità per tutti. Dieci giocatori, ovviamente, tirano tutto il campionato, ma sono tutti bravi ragazzi, vogliosi. Guardiamo avanti. Lo staff è pieno di gente capace, brava dal punto di vista umano e come capacità di lavoro. Ci conosceremo ancora meglio con il tempo".