Dawidowicz: "Dovevamo chiuderla. Peccato per il risultato" Il difensore del Verona: "Errore sul gol subito poco prima dell'intervallo"

"Ora ci sono due gare prima della sosta e cercheremo di vincerle". Pawel Dawidowicz ha commentato così, ai microfoni del canale ufficiale del club - il pari tra il suo Verona e la Salernitana. "Dovevamo chiudere prima questa partita, ma non è avvenuto. - ha spiegato il difensore dell'Hellas - Sappiamo che qui quando fai qualche errore pesa. Hanno fatto gol all'ultimo minuto del primo tempo ed è normale che i tifosi abbiano spinto. Qua si gioca così alla fine. Peccato per il risultato, ma penso che sia la strada giusta e dobbiamo continuare così".

Dawidowicz ha raggiunto quota 50 per presenze in Serie A, tutte con il Verona: "Spero di raddoppiare e triplicare in futuro. - ha aggiunto il polacco - È una bella cosa e spero di poter dare sempre di più ogni partita. Per me è un onore indossare questa maglia".

Prima della sosta l'Hellas affronterà il Genoa a Marassi e lo Spezia in casa: "Abbiamo gli stessi punti del Genoa e faremo di tutto sabato per vincere".