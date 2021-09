Sassuolo-Salernitana, esauriti i biglietti per il settore ospiti Comunicato ufficiale del club neroverde verso la sfida di domenica al Mapei Stadium

"Sono esauriti i biglietti in Tribuna Nord (Settore Ospiti) e gli accrediti per le persone diversamente abili". Era chiaro da ore, ma ecco anche il comunicato del Sassuolo Calcio che ufficializza il sold-out per la tifoseria granata verso Sassuolo-Salernitana, in programma domenica alle 15 al "Mapei Stadium - Città del Tricolore" di Reggio Emilia.

Nella nota ufficiale la società neroverde ha, inoltre, specificato il divieto assoluto per l'ingresso di maglie, sciarpe, bandiere della squadra ospite in Tribuna Sud per questioni di sicurezza e ordine pubblico. Il settore è esclusivamente riservato ai tifosi del Sassuolo.

In duemila assisteranno al match dal settore ospiti (capienza al 50 per cento, biglietto acquistato dai supporter della Salernitana al costo di 20 euro con la prevendita iniziata martedì scorso). Il Cavalluccio Marino potrà contare nuovamente sulla spinta del suo pubblico nella trasferta in terra emiliana. La Salernitana punterà al secondo risultato utile consecutivo dopo il pari in rimonta firmato con l'Hellas Verona all'Arechi.