Salernitana, Capezzi sarà operato in artroscopia al ginocchio destro Attesa per il centrocampista, limitato alle terapie. Intervento nei prossimi giorni

Ripresa in mattinata per la Salernitana, che si è ritrovato al centro sportivo "Mary Rosy" dopo il primo punto stagionale ottenuto ieri all'Arechi contro l'Hellas Verona. Il report granata ufficializza quanto oramai già definito nei giorni scorsi. Il trauma distorsivo rimediato prima della sfida con il Torino costringerà Leonardo Capezzi all'intervento. Seduta fisioterapica per il centrocampista e "nei prossimi giorni si sottoporrà ad artroscopia di meniscectomia selettiva al menisco esterno del ginocchio destro": Ecco quanto annunciato dal club di via Allende.

Ripresa con la rosa divisa in gruppi da Fabrizio Castori e dallo staff tecnico. I granata impegnati nella gara con l'Hellas hanno svolto lavoro rigenerativo. Il resto del gruppo ha sviluppato la seduta mattutina con un lavoro di forza seguito da esercizi ad alta intensità in campo. Solo terapie per Ramzi Aya e Matteo Ruggeri, ai box e che non saranno a disposizione del tecnico marchigiano per la trasferta di Reggio Emilia, per la gara in programma domenica (ore 15) al "Mapei Stadium - Città del Tricolore" contro il Sassuolo.