Sassuolo-Salernitana, Castori: "Siamo migliorati ma dobbiamo crescere ancora" "Ribery non ha recuperato da un affaticamento, non ci sarà"

Ribery non è stato convocato, non ha recuperato per un affaticamento. Penso che noi dobbiamo leggermente modificare l'atteggiamento, abbiamo fatto dei passi avanti ma ancora non basta. Dobbiamo migliorare la fase offensiva, la squadra sta migliorando dal punto di vista atletico quindi mi aspetto dei progressi per domani.

Mi auguro che sia una partita migliore rispetto a quelle che abbiamo giocato, non so se sarà diversa o meno da quelle che abbiamo disputato contro Atalanta e Verona ma servirà sicuramente qualcosa in più.

Ribery è un campione e lo ha dimostrato in queste due partite. Ma la squadra è cresciuta e deve dimostrarlo anche senza questo calciatore in campo. E' quasi normale che Ribery possa pagare qualcosa a livello fisico, è arrivato da poco, ha giocato tre impegni ravvicinati. Per fortuna non è niente d'importante, lo avremo per la prossima sicuramente.

Turn-over? Giocare in questo momento del campionato serve a mettere dentro minutaggio e condizione. Se qualcuno non ha ancora recuperato lo vedrò domani mattina, cercherò di fare una riunione con i medici ed i fisioterapisti per capirlo. Anche se io credo che in questa fase del campionato giocare sia più un bene che un male.

Ruggeri ne avrà ancora per tre-quattro settimane. Aya ha avuto un problema al polpaccio, sicuramente recupererà in meno tempo ma per ora non è disponibile.

Non mi piace svelare prima le mosse, abbiamo più opzioni, la notizia dell'assenza di Ribery è di questa mattina, avrò fino a domani mattina di tempo per pensare a come schierare la squadra.

Tutto quello che abbiamo fatto di meglio nelle ultime due partite, dobbiamo migliorarlo ancora di più. Step dopo step mi aspetto che comunque, giocando, migliori un po' di tutto. Serve maggior ritmo, aggressività, ritmo. Poi vedrete che quando andremo con il nostro passo sarà dura per tutti affrontarci.