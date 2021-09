Sassuolo-Salernitana, le probabili formazioni Castori punta sulla strada della continuità: i dubbi principali in attacco

Senza il suo uomo di maggiore qualità ed esperienza, la Salernitana va a caccia di un risultato positivo in casa del Sassuolo. Questo pomeriggio (ore 15) i granata non potranno contare sull'estro di Franck Ribery: il francese, reduce da due partite in quattro giorni, è alle prese con un affaticamento muscolare che, tuttavia, dovrebbe costringerlo a saltare soltanto la sfida contro i neroverdi.

In ogni caso Fabrizio Castori dovrebbe proseguire sulla strada del 3-4-1-2. Rispetto all'undici che è sceso in campo contro il Verona, infatti, cambierà poco: oltre a Ribery che sarà sostituito da uno tra Obi e Kastanos, il tecnico non ha ancora sciolto il dubbio legato al reparto offensivo. Djuric sembra essere certo di una maglia, mentre Gondo e Bonazzoli si contenderanno l'altra disponibile. Per il resto si proseguirà sulla strada della continuità: davanti a Belec spazio al terzetto composto da Gyomber, Strandberg e Gagliolo; i due Coulibaly agiranno in mediana con Kechrida e Ranieri sulle corsie esterne.



SASSUOLO-SALERNITANA

Le probabili formazioni:

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Lopez,

Frattesi; Traore’, Djuricic, Boga; Raspadori A disposizione: Pegolo, Goldaniga, Magnanelli, Ayhan, Rogerio, Peluso, Harroui, Toljan, Berardi, Scamacca, Defrel, Henrique. Allenatore: Dionisi

SALERNITANA (3-4-1-2): Belec; Gyomber, Strandberg, Gagliolo; Kechrida, M. Coulibaly; L. Coulibaly, Ranieri; Obi; Bonazzoli, Djuric. A disposizione: Fiorillo, Jaroszynski, Veseli, Schiavone, Gondo, Di Tacchio, Zortea, Kastanos, Simy, Bogdan, Delli Carri, Vergani. Allenatore: Castori

ARBITRO: Giua di Olbia – assistenti: Rossi e Mastrodonato – IV uomo: Abbattista – Var: Mazzoleni – Avar: Volpi