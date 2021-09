Salernitana, Castori: «Giocata una grande partita, è mancato soltanto il gol» L'allenatore dei granata: «Non tutti sono al top della condizione ma siamo in crescita»

«Non ha funzionato che non abbiamo fatto gol. Per me abbiamo disputato una grande partita. Purtroppo non abbiamo realizzato le occasioni create, già nel primo tempo abbiamo aggredito tantissimo il Sassuolo, abbiamo battuto 8 calci d'angolo che non siamo riusciti a sfruttare. La prestazione c'è stata senza riuscire a segnare gol. Se poi prendi gol, rischi di perderla. E l'abbiamo persa». Così Fabrizio Castori, tecnico della Salernitana, ha commentato ai microfoni di Dazn la partita persa dai granata in casa del Sassuolo. «Qualche giocatore è arrivato in ritardo e sta ancora prendendo la condizione. Ma la squadra è in crescita, il ritmo purtroppo non è uniforme. La cosa che ci fa ben sperare è che siamo cresciuti sotto il profilo del gioco, creiamo occasioni e subiamo di meno. Ma dobbiamo riuscire anche a fare gol».

«Si è persa una partita assurda, siamo andati a prenderli nella loro metà cambo. Abbiamo avuto un atteggiamento molto aggressivo ed alto. E' brutto perdere queste partite qui. Dispiace perché la squadra si è battuta, è mancata la fortuna», ha poi aggiunto Castori in conferenza stampa. «Su Bonazzoli hanno salvato sulla linea, Simy è andato ad un passo dal pareggio. Avevamo preso 14 gol in 5 partite, adesso andava rivista anche la difesa. Piano, piano siamo riusciti a mettere le cose a posto, adesso la squadra funziona. Bisogna solo insistere, altra medicina non ne conosco. Già con il Verona si era visto questa crescita, anche oggi abbiamo corso fino alla fine. Potrei analizzare le partite a cominciare da quella con l'Atalanta, abbiamo perso una partita assurda come oggi. Come gioco espresso, come volume, anche oggi abbiamo aggiunto un tassello all'aspetto organizzativo del gioco. Non bisogna perdere la fiducia e bisogna continuare. Non bisogna disperdere quello che abbiamo fatto e continuare su questa strada. Cercheremo di essere più fortunati e più precisi la prossima volta».