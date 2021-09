Salernitana: tifo da brividi al Mapei Stadium, tensione nel settore ospiti Sostegno incessante per il cavalluccio marino nonostante la crisi di risultati

Si giocava a 670 chilometri da Salerno. Ma al Mapei Stadium la Salernitana ha avuto l'impressione di giocare in casa. Gli oltre 3mila tifosi granata (2500 nel settore ospiti e tanti altri in altre zone dello stadio) hanno spinto dal primo all'ultimo istante i ragazzi di Fabrizio Castori che, nonostante la bella prova, tornano a casa con zero punti. A fine gara Di Tacchio & co. sono usciti dal campo tra gli applausi dei propri tifosi che hanno apprezzato la determinazione messa in campo. Ma anche a Reggio Emilia la differenza l'hanno fatta i singoli.

L'esodo in terra emiliana, tuttavia, conferma le potenzialità di una piazza che in questo avvio di stagione ha fatto registrare numeri da record sia in casa che in trasferta.

Peccato per le tensioni che si sono registrate all'intervallo proprio nel settore ospiti. Secondo una prima ricostruzione, per cause ancora ignote, due gruppi di tifosi salernitani sono arrivati alle mani, macchiando un pomeriggio di sport e all'insegna del grande tifo da parte della torcida granata.