Futuro Salernitana, Preziosi si defila: «Non entrerò più nel mondo del calcio» L'ex proprietario del Genoa era stato accostato alla società granata

Il suo nome, dopo la cessione del Genoa, era stato accostato alla Salernitana. Un'ipotesi smentita in modo fermo da Enrico Preziosi che, intervenendo ai microfoni di "Radio Anch'io Sport", ha chiuso ogni possibilità. «Sono uscito dal calcio e non ci entrerò mai più. Ho già dato e per oltre trent'anni. Ho ricevuto diverse telefonate ma non farò più niente nel calcio, è un dato certo». Nessun spiraglio, dunque, per una nuova esperienza a Salerno, città che attende di conoscere quale sarà la nuova proprietà. Entro il 30 settembre dovranno essere presentate le offerte vincolanti da parte dei potenziali acquirenti.

Il futuro del Genoa (che sabato sarà impeganto all'Arechi in uno scontro salvezza), nel frattempo, secondo l'imprenditore, sarà solito anche senza di lui. Nei giorni scorsi, infatti, il club rossoblu è passato alla 777 Partners, una società d'investimenti con sede a Miami. «Il futuro del Genoa è blindato. Sono persone giovani, con una situazione finanziaria importante, hanno investimenti in tutto il mondo e sono affidabili, che era la cosa più importante. Era da tre anni che cercavo qualcuno che potesse dare un futuro al Genoa e la 777 Partners è una societa' di tutto rispetto. Ho un posto nel board che non vuol dire potere decisionale ma una delega per alcune attività».