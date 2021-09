Salernitana, intervento al ginocchio destro per Capezzi L'operazione è perfettamente riuscita, il calciatore tornerà tra almeno un mese

La speranza di Fabrizio Castori era di recuperarlo a stretto giro per avere una soluzione in più a centrocampo. Ma Leonardo Capezzi, dopo l'infortunio subito al ginocchio destro, è stato costretto ad operarsi. In giornata il calciatore si è sottoposto ad intervento chirurgico presso il Campolongo Hospital. L'operazione, eseguita dal chirurgo ortopedico Antonio Lambiase, è perfettamente riuscito. L’atleta nei prossimi giorni inizierà il protocollo riabilitativo. I tempi di recupero, in ogni caso, saranno abbastanza lunghi: occorrerà almeno un mese per rivedere in campo l'ex centrocampista del Crotone che, specie nelle prime giornate di campionato, era apparso tra i più in forma del gruppo.

foto Us Salernitana 1919