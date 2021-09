Salernitana, si va avanti con Castori ma con il Genoa sarà decisiva La società ha riconfermato la fiducia all'allenatore del cavalluccio marino

Il cuore e la determinazione, anche stavolta, non sono bastati alla Salernitana per tornare da Reggio Emilia con almeno un punto. Il Sassuolo, approfittando di uno dei pochi errori commessi dai granata, ha colpito ed affondato la squadra di Castori con un gol di Berardi all'ottavo della ripresa. Eppure i segnali raccolti al Mapei Stadium sono stati comunque incoraggianti: la Salernitana ha tenuto testa ai neroverdi per tutta la gara, rendendosi pericolosa dalle parti di Consigli in almeno tre circostanze. “Siamo sulla strada giusta”, ha commentato dopo il 90esimo Fabrizio Castori. “Dobbiamo proseguire con questa intensità, altre medicine non ne conosco”. Anche la società ha scelto la strada della continuità, premiando la prestazione disputata dalla Salernitana a Reggio Emilia. Per ora, dunque, si andrà avanti con Castori che, tuttavia, sabato contro il Genoa si giocherà la panchina in uno scontro diretto da non fallire assolutamente.