Salernitana, patto squadra-Castori: il futuro in quattro partite Da valutare le condizioni di Ribery, in preallarme c'è Kastanos

Nel chiuso dello spogliatoio Fabrizio Castori ha tenuto a rapporto la Salernitana. Il tecnico, alla ripresa della preparazione, ha elogiato il gruppo per l'approccio avuto in casa del Sassuolo ma ha chiesto un ulteriore sforzo per iniziare a muovere anche la classifica. Un patto salvezza che, inevitabilmente, passa per le prossime quattro partite: sabato all'Arechi arriverà il Genoa, partita che sarà decisiva per il futuro di Castori. Un eventuale passo falso, infatti, potrebbe costargli la panchina. Con un risultato positivo, invece, la Salernitana arriverebbe con molti stimoli in più alle tre partite che sono in programma subito dopo la sosta: lo Spezia in trasferta, l'Empoli in casa e il Venezia lontano dall'Arechi.

Quattro partite fondamentali per rianimare le speranze di salvezza del cavalluccio marino ed invertire un trend che, fin qui, non ha sorriso ai colori granata. Al confronto tra squadra ed allenatore ha partecipato anche Franck Ribery: il francese non ha ancora smaltito i postumi dell'affaticamento muscolare e anche ieri ha lavorato a parte. Lo staff medico lo sta seguendo con grande attenzione e farà di tutto per renderlo utilizzabile contro la formazione ligure. Se Ribery non dovesse farcela, al suo posto potrebbe avere una nuova chance dal 1' Kastanos: il cipriota, che ha esordito domenica a Reggio Emilia, ha lasciato intravedere cose interessanti che potrebbero tornare utili in vista della volata salvezza.