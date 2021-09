Salernitana, Ribery ancora ai box: differenziato per il francese Castori spera di recuperarlo per la sfida di sabato contro il Genoa

Franck Ribery tiene ancora in ansia la Salernitana. Il francese, dopo aver saltato la trasferta di Reggio Emilia contro il Sassuolo, è in forse anche per il match contro il Genoa. Nel pomeriggio il fuoriclasse ha svolto un lavoro atletico specifico al pari di Ramzi Aya. Fabrizio Castori, che alla vigilia del Mapei Stadium aveva rassicurato tutti («nulla di grave, ci sarà con il Genoa»), spera di recuperarlo e di poterlo lanciare nella mischia contro i liguri. Ancora ai box anche Leonardo Capezzi e Matteo Ruggeri che si sono sottoposti a fisioterapia.

Il resto del gruppo ha aperto la seduta con una fase di attivazione tecnico-tattica prima di essere divisi in due gruppi: i granata impegnati nella gara di domenica hanno svolto un lavoro rigenerativo mentre il resto della squadra ha effettuato un lavoro di forza seguito da partite ad alta intensità.

Gli allenamenti dei granata riprenderanno domani alle ore 10:30 presso il centro sportivo “Mary Rosy”.