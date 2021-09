Cessione Salernitana, prime due offerte per acquistare il club Dossier al vaglio dei trustee, c'è tempo fino al 30 settembre per farsi avanti

In campo la Salernitana sta cercando di smuovere la classifica per riaprire la corsa salvezza. Dietro la scrivania, invece, si gioca la partita per il futuro societario. Una vicenda complessa ma che, ormai, è entrata nella fase decisiva. Quando mancano 48 ore al termine fissato dai trustee per presentare offerte irrevocabili d'acquisto, qualcosa si sta muovendo in maniera concreta. Sono due, infatti, i potenziali acquirenti che si sono fatti avanti, inviando alla pec del trust “Salernitana 2021” la proposta per acquistare la società granata. Top secret, per il momento sia le cifre che l'identità dei due investitori che hanno formalizzato l'offerta irrevocabile. I dossier, in queste ore, sono al vaglio dei trustee Susanna Isgrò e Paolo Bertoli che dovranno esaminarli nel dettaglio per appurarne la congruità e la validità.

Se, come sembra, entro domani le offerte ricevute dovessero essere più di una, verrà indetta una gara privata fra gli offerenti: l'offerta più alta ricevuta diventerà il prezzo base con rilancio minimo pari al 3% del prezzo base della gara. Non è da escludere che tra domani e giovedì possano farsi avanti altri potenziali acquirenti interessati a rilevare la Salernitana. L'impressione, in ogni caso, è che qualcosa si stia muovendo e che nel giro di un mese si possa arrivare alla fumata bianca. Già nei prossimi giorni i trustee potrebbero diramare un comunicato stampa per ufficializzare il numero di offerte ricevute e rendere noto l'iter da seguire per completare l'operazione di acquisto.