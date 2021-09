Salernitana, buone notizie per Castori: Ribery torna a lavorare in gruppo Prima dell'allenamento prelievi di controllo per i calciatori del cavalluccio marino

Prima di scendere in campo la Salernitana si è sottoposta a prelievi di controllo, eseguiti dal personale del Check-up. Controlli di routine e test sierologici come previsto dai protocolli sanitari in vigore. A seguire la squadra ha svolto una seduta di lavoro sul prato del centro sportivo Mary Rosy. La buona notizia per Fabrizio Castori è arrivata dall'infermeria: Franck Ribery e Ramzi Aya hanno lavorato regolarmente con il gruppo. Il francese, dunque, dovrebbe essere arruolabile per la sfida contro il Genoa, per la quale potrebbe anche partire titolare. Il 38enne agirà da trequartista alle spalle delle due punte. Anche contri i liguri, infatti, Castori dovrebbe schierare i granata in campo con il 4-3-1-2. I dubbi principali riguardano l'attacco, reparto in cui si contendono una maglia da titolare Gondo, Djuric, Bonazzoli e Simy. I primi due sembrano essere in vantaggio rispetto ai compagni di reparto ma molto dipenderà anche dalle indicazioni che il tecnico raccoglierà nei prossimi allenamenti.

foto tratta dalla pagina Facebook Check Up Salerno