Salernitana-Genoa, la conferenza stampa di Castori Le parole del tecnico alla vigilia del match dell'Arechi

Le parole di Fabrizio Castori alla vigilia di Salernitana-Genoa:

Simy è un ragazzo molto serio, noi lo stiamo aspettando. Ci stiamo aiutando, il singolo aiuta ma dobbiamo essere tutti a creare i presupposti affinché il processo di crescita sia generale. Di sicuro siamo molto vicini al ragazzo, abbiamo cementato il gruppo perché è l'unico modo per uscire da una situazione che diventa pesante.

I panni sporchi si lavano in famiglia. Solo unendo le forze, stando vicini, analizzando bene tutti gli aspetti, il lavoro, gli allenamenti, i dati, si viene fuori dalle difficoltà. Cercheremo di essere più tempestivi possibili e fare in modo che i risultati spazzino via tutto.

Noi non abbiamo mai parlato di vicende societarie con i ragazzi. È un aspetto che non mi riguarda, non ne ho mai parlato e non sono sicuro che questo distragga il gruppo.

Gyomber in Nazionale gioca terzino destro, negli ultimi tempi ha giocato centrale ma può fare tranquillamente il terzino. Ha le caratteristiche per compensare dei deficit difensivi. Io ritengo Gyomber un calciatore in grado di giocare in quel ruolo, è una soluzione che ci può stare. Contro il Sassuolo ha fermato sempre Boga, solo una volta non ci è riuscito.

Dobbiamo ricavare il fatto positivo che la squadra ha fatto una grande partita. Ribery se lo teniamo più vicino alla porta avversaria, può far male. Lui sta bene, domani gioca. Poi quanto ne ha, dobbiamo vedere. È un esempio per gli altri, con il Verona è il calciatore che ha fatto più accelerazioni.

Abbiamo rispetto e considerazione degli avversari, ci troviamo in fondo ad un bivio. Il Genoa ha le sue qualità e le capacità ma noi non possiamo pensare a ciò che faranno loro. I nostri numeri crescono, la media dei chilometri sta crescendo.

Non ci nascondiamo, è importante contro una diretta concorrente. La classifia ci dice che è importante, la squadra inizia a sentire la possibilità di arrivare alla prima partita.

Kastanos si gioca le sue chance, ha fatto una buona partita, ha giocato da trequartista ma per me può fare anche la mezzala, a patto che corra e garantisca quello che io chiedo.