Salernitana-Genoa, le probabili formazioni Ribery torna titolare, Castori conferma la difesa a quattro

Se non è una partita da ultima spiaggia, poco ci manca. Contro il Genoa la Salernitana va a caccia del primo successo in serie A per scacciare la crisi e dare continuità alle buone prestazioni disputate nelle ultime tre gare. Castori, non a caso, andrà avanti sulla strada tracciata nel recente passato: spazio alla difesa a quattro con Gyomber confermato terzino destro; in mediana dovrebbe esserci la novità principale con Lassana Coulibaly perno centrale, Mamadou Coulibaly alla sua destra e Kastanos sul centrosinistra. Ribery agirà alle spalle della coppia d'attacco che dovrebbe essere composta da Gondo e Djuric, anche se Simy e Bonazzoli scalpitano per avere una chance.

Le probabili formazioni di Salernitana-Genoa

(stadio Arechi - fischio d'inizio ore 15)

SALERNITANA (4-3-1-2): Belec; Gyomber, Strandberg, Gagliolo, Ranieri; M.Coulibaly, L. Coulibaly, Kastanos; Ribery; Gondo, Djuric. In panchina: Fiorillo, Veseli, Bogdan, Jaroszynski, Zortea, Kechrida, Delli Carri, Obi, Schiavone, Di Tacchio, Simy, Bonazzoli. Allenatore: Castori.

GENOA (4-2-3-1): Sirigu; Cambiaso, Bani, Maksimovic, Criscito; Badelj, Rovella; Kallon, Hernani, Fares; Destro. In panchina: Semper, Marchetti, Vasquez, Sabelli, Serpe, Ghiglione, Melegoni, Touré, Behrami, Galdames, Ekuban, Bianchi, Pandev. Allenatore: Ballardini.

ARBITRO: Mariani di Aprilia.