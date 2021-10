Salernitana-Genoa 1-0, Djuric regala la prima gioia: apoteosi all'Arechi Decide un gol messo a segno dal bosniaco nella ripresa

Finalmente la Salernitana! I granata battono il Genoa (1-0) all'Arechi e, in un colpo solo, trovano il primo successo in serie A che consente al cavalluccio marino anche di abbandonare l'ultimo posto in classifica. A decidere la sfida contro i liguri un colpo di testa di Djuric sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Ma, al di là del risultato, a far sorridere Castori è anche la prova disputata dai suoi ragazzi che danno seguito ai progressi mostrati nelle ultime uscite stagionali. E nel finale, quando la squadra ospite ha provato in ogni modo a raggiungere il gol del pari, la Salernitana ha tirato fuori quel carattere e quella determinazione che si erano rivelati il punto di forza dello scorso campionato. Adesso i granata guardano con più ottimismo al futuro e, dopo la sosta, si preparano ad affrontare nel migliore dei modi il trittico di partite salvezza contro Spezia, Empoli e Venezia.

SALERNITANA-GENOA 1-0

SALERNITANA (4-3-1-2): Belec; Gyomber, Strandberg, Gagliolo, Ranieri (36' st Jaroszynski); M. Coulibaly (1' st Obi), L. Coulibaly (36' st Di Tacchio), Kastanos; Ribery; Gondo (16' st Bonazzoli), Simy (16' st Djuric). In panchina: Fiorillo, Veseli, Schiavone, Zortea, Kechrida. Bogdan, Vergani. Allenatore: Castori.

GENOA (3-4-1-2): Sirigu; Bani, Maksimovic, Criscito (17' st Ghiglione); Sabelli (11' st Fares), Badelj, Touré (28' st Pandev), Cambiaso; Rovella; Kallon, Bianchi (11' st Ekuban). In panchina: Semper, Marchetti, Melegoni, Behrami, Vasquez, Hernani, Laurens, Galdames. Allenatore: Ballardini.

ARBITRO: Mariani di Aprilia - assistenti: Valeriani e Marchi - IV uomo: Massimi - Var: Irrati - Avar: Mondin

RETI: 21' st Djuric (S)

NOTE. Ammoniti: Maksimovic (G), Cambiaso (G), Gyomber (S). Angoli: 9-8. Recupero: 4' pt - 5' st

49' - Triplice fischio: la Salernitana conquista la prima vittoria nel campionato di serie A e lascia l'ultimo posto in classifica.

46' - Punizione di Rovella, Belec vola sulla sua destra e salva ancora.

45' - 5' di recupero.

45' - Ammonito Ribery.

44' - Ammonito Gyomber.

42' - Ancora Belec provvidenziale: il portiere ci mette la manona sul traversone di Pandev, poi Strandberg libera in spaccata. Soffre la Salernitana.

39' - Ammonito Cambiaso.

37' - Ancora Genoa pericolosissimo: traversone di Cambiaso dalla sinistra, la palla arriva a Ghiglione che calcia forte e teso, Pandev non riesce a metterci la punta e la palla esce di pochi centimetri.

36' - Ultimo cambio per la Salernitana: esce Ranieri, entra Jaroszynski.

34' - Genoa pericolosissimo: Pandev sfonda in area di rigore, la palla arriva a Cambiaso che da due passi calcia, Belec salva in uscita, poi è provvidenziale Ranieri in spaccata ad anticipare Kallon e a liberare l'area.

30' - Ammonito Maksimovic.

28' - Cambio nel Genoa: entra Pandev, esce Touré.

26' - Salernitana vicinissima al raddoppio: cross di Obi, Bonazzoli appoggia per Di Tacchio che calcia fortissimo, la palla sbatte sul palo e termina sul fondo.

21' - GOL SALERNITANA: angolo dalla destra di Kastanos, Djuric svetta più in alto di tutti e, complice anche una deviazione di Maksimovic, fa 1-0.

18' - Kallon parte dalla destra, si accentra e calcia a rete, palla deviata in angolo da Di Tacchio.

17' - Cambio nel Genoa: esce Criscito, entra Ghiglione.

16' - Doppio cambio anche per la Salernitana: escono Simy e Gondo, entrano Djuric e Bonazzoli.

11' - Doppio cambio nel Genoa: escono Bianchi e Sabelli, entrano Ekuban e Fares.

9' - Ci prova il Genoa: Kallon dalla destra appoggia per Touré che calcia dal limite, palla alta.

7' - Salernitana intraprendente: ci prova Kastanos dal limite, Sirigu blocca.

2' - Botta dalla lunga distanza di Di Tacchio, la palla si abbassa ma non abbastanza per finire in fondo al sacco.

1' - Si riparte allo stadio Arechi: la Salernitana gioca il primo pallone del secondo tempo.

1' - Cambio nella Salernitana: esce Mamadou Coulibaly, entra Obi.

SECONDO TEMPO

49' - Genoa pericolosissimo nell'ultima azione del primo tempo: Kallon appoggia per Bianchi che ci prova a giro dal limite, la palla esce di pochissimo.

45' - 4' di recupero.

36' - Infortunio per Lassana Coulibaly: al suo posto è pronto Di Tacchio.

34' - Ancora Salernitana pericolosa: Kastanos avanza palla al piede, poi tenta la battuta a rete, Sirigu smanaccia, sulla ribattuta Ribery calcia alle stelle.

32' - Salernitana pericolosa sugli sviluppi di un calcio d'angolo: Mamadou Coulibaly apre in rovesciata per Gagliolo che calcia a volo, la palla esce d'un nulla.

25' - Risponde la Salernitana: Ribery appoggia in area per Gondo, l'attaccante prova la battuta a rete ma viene anticipato da Cambiaso e commette fallo in attacco.

24' - Contropiede del Genoa: Kallon sfonda sulla sinistra ed entra in area di rigore, Bianchi s'inserisce e calcia d'esterno ma la palla attraversa tutto lo specchio senza andare a bersaglio

21' - Scambio in area Ribery-Simy, tiro del nigeriano che viene bloccato da Sirigu.

18' - Tiro a giro di Rovella dalla lunetta dell'area di rigore, la palla esce alla sinistra di Belec.

11' - Angolo dalla sinistra di Kastanos, colpo di testa di Strandberg, Sirigu blocca senza problemi.

5' - Il Genoa prova a farsi vedere dalle parti di Belec con Bianchi (che ha sostituito in extremis Destro) ma il tiro dell'attaccante termina sul fondo.

1' - È iniziata Salernitana-Genoa.

Squadre in campo: tutto pronto all'Arechi per il fischio d'inizio di Salernitana-Genoa.

Confermate quasi tutte le anticipazioni della vigilia in casa Salernitana: Castori conferma il 4-3-1-2 schierato con il Sassuolo ma presenta alcune novità: in mediana spazio a Kastanos come mezzala, Ribery agisce da trequartista alle spalle di Gondo e Simy. Per il resto tutto invariato: davanti a Belec il quartetto formato da Gyomber, Strandberg, Gagliolo e Ranieri. A centrocampo, oltre al cipriota, spazio ai due Coulibaly.