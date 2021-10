Salernitana-Genoa 1-0, euforia Castori: «Finalmente troviamo la prima vittoria» Il tecnico dei granata: «Ribery è un giocatore straordinario, è un esempio per i giovani»

«Vincere era importantissima. Inseguivamo questo risultato da almeno 3-4 partite dove si erano registrati progressi ma il risultato ci aveva condannato. Quando si trova il bandolo del gioco, però, bisogna insistere. Noi non ci siamo sfiduciati, abbiamo capito he la strada da seguire era questa. Ed è arrivata la prima vittoria». Così Fabrizio Castori ha commentato ai microfoni di Dazn il successo conquistato sul Genoa. Un risultato che ha visto anche Franck Ribery tra i protagonisti indiscussi. «Ribery è una sorpresa sempre, ha una passione straordinaria, è un esempio per i giovani - ha aggiunto Castori -. Cura benissimo il suo lavoro, ha dei numeri impressionanti in termini di chilometri fatti e accelerazioni. A parte il talento che non scopro io, l’intensità che riesce a dare alla gara è impressionante».

Ottime le risposte avute con l'impiego della difesa a quattro: «Se vuoi vincere devi sistemare innanzitutto in fase difensiva. Già con il Sassuolo si erano visti questi progressi. Meno gol prendi, meglio è. E in serie A non è facile perché tutte le squadre hanno giocatori di grande talento. La cosa importante è che non siamo andati in ansia, abbiamo avuto la pazienza di non squilibrare mai i reparti, mantenendo le distanze con i reparti e riuscendo a cercare il gol che poi è venuto. Simy e Bonazzoli hanno dovuto un po’ lavorare sulla difesa avversaria, quelli che entrano hanno gamba e sono freschi possono beneficiare del lavoro sporco fatto dagli altri. Io ai due attaccanti non rinuncio mai perché sono fondamentali. Come festeggio? Festeggio andando a casa a trovare i miei nipotini perché è un mese che non li vedo».