Salernitana-Genoa 1-0, Djuric: «Che emozione esultare sotto la Curva Sud» Il match-winner: «Siamo con Castori e non diamo ascolto alle voci»

«Mi mancava tanto esultare sotto la curva, che emozione! Ci tenevamo a vincere, forse avremmo meritato di più nelle scorse partite. Oggi ce l’abbiamo messa tutta. Non cambia se segno io o un compagno. Oggi è il primo passo dopo tante partite non giuste. Rimettiamoci in carreggiata e sfruttiamo la sosta per ritrovare energie e pensare alla prossima». Così Milan Djuric, match winner della sfida contro il Genoa, ha commentato ai microfoni di Dazn la vittoria dei granata. «Siamo col mister dal primo giorno e non ascoltiamo le voci. Lo abbiamo dimostrato e lo dimostreremo ancora. Ribéry ha giocato una gran partita, nel finale era stanco ed ho provato ad aiutarlo centralmente. Il gol è per mia figlia, fra due giorni compie otto anni».