Salernitana-Genoa 1-0, Ranieri: «Gara perfetta, vittoria fondamentale» Il difensore granata: «Ribery è una leggenda, ci aiuta molto»

«Questa partita era fondamentale per tutti, per il morale della squadra, per essere più sicuri e per essere più tranquilli. È stata una partita molto dura, in fase difensiva ci siamo compattati, in fase offensiva dobbiamo cercare sempre di migliorare ma oggi abbiamo fatto una gara perfetta e la vittoria è il risultato più giusto. Ribery? L’ho avuto con me cinque mesi a Firenze, è una leggenda, ci aiuta, ci motiva ogni secondo. È un grande campione. A fine partita ci ha portato sotto la Curva a ringraziare i tifosi per il sostegno che ci danno sempre». Così Luca Ranieri, al termine di Salernitana-Genoa, ha commentato ai microfoni di Dazn il successo conquistato dai granata sulla formazione di Davide Ballardini.