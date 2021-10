Salernitana, out per infortunio i due Coulibaly: il bollettino medico Il maliano era stato anche convocato dalla sua Nazionale

Anche senza i pilastri del suo centrocampo, la Salernitana è riuscita a conquistare l'intera posta in palio contro il Genoa. Tra la fine del primo tempo e l'inizio del secondo, infatti, il tecnico del cavalluccio marino ha dovuto sostituire per infortunio Lassana Coulibaly e Mamadou Coulibaly. Il primo ha riportato un problema muscolare al flessore della coscia sinistra; il secondo un forte trauma contusivo-distorsivo alla caviglia destra. Le condizioni degli atleti saranno valutate nelle prossime 48 ore. La speranza di Castori è che non si tratti di nulla di grave per entrambi: i due calciatori, infatti, a partire dalla gara contro l'Atalanta hanno mostrato una condizione crescente, rivelandosi indispensabili a centrocampo. Fortunatamente il calendario strizza l'occhio ai granata: il torneo di serie A, infatti, si fermerà per gli impegni delle Nazionali. Uno stop che potrebbe consentire al tecnico di recuperare i due centrocampisti in vista delle sfide salvezza contro Spezia, Empoli e Venezia. Lassana Coulibaly, tra l'altro, era anche stato convocato dal Mali per gli impegni della Nazionale africana. Probabile, a questo punto, che la convocazione salti.